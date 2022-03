Rússia acusada de atacar Lugansk com bombas de fósforo branco usadas pelos nazis

"É o que os nazis chamavam uma ‘cebola queimada’", afirma Oleksi Biloshytsky, chefe da polícia em Popasna, que fez a denúncia nas redes sociais.

Um oficial da polícia ucraniana acusou as forças russas de lançar ataques com bombas de fósforo na região leste de Lugansk.



Oleksi Biloshytsky, chefe da polícia em Popasna, cerca de 100 quilómetros a oeste da cidade de Lugansk, disse, este sábado, que as forças russas usaram a arma química na sua área.



"Isto é o que os nazis chamavam uma ‘cebola queimada’ e é isto que os ‘russistas’ (combinação de russos com fascistas) estão a desencadear nas nossas cidades. Sofrimento e incêndios indescritíveis", escreveu o oficial na conta do Facebook.







A informação ainda não foi confirmada de forma independente.



Recorde-se que a lei internacional proíbe o uso de projéteis de fósforo branco em áreas civis densamente povoadas.