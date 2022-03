Morreu William Hurt, norte-americano vencedor do Óscar de Melhor Ator

Morreu aos 71 anos o ator norte-americano William Hurt, vencedor do Óscar de Melhor Ator

em 1985 pelo filme 'O Beijo da Mulher Aranha' de Héctor Babenco.A notícia foi partilhada pelo filho do ator esta noite: "É com grande tristeza que a família Hurt lamenta a morte de William Hurt, amado pai e ator vencedor do Óscar, em 13 de março de 2022, uma semana antes do seu 72º aniversário. Morreu tranquilamente, entre a família, de causas naturais. A família pede privacidade neste momento".

Hurt foi um dos atores mais versáteis do cinema dos anos 80, saltando entre comédias românticas - em 'Broadcast News' e 'Turista Acidental ' - e dramas , em "Filhos de um Deus Menor".