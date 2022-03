"Não sabemos como evitar as lágrimas", contam portugueses a ajudar ucranianos na fronteira com a Polónia

‘Exército da solidariedade’ descarrega alimentos e medicamentos mas não é fácil.

João Sousa é português. Tem uma empresa de transportes e juntou-se aos setubalenses para levar alimentos e medicamentos para a fronteira com a Polónia. Veio com Milton, brasileiro, que chorou muitas vezes ao longo do dia. "Como é que se consegue ver isto e não nos comovemos?", pergunta, sempre pronto a ajudar os desconhecidos.Fique a conhecer o resto da história no Correio da Manhã