"Estivemos 11 dias sem água, luz e eletricidade": O drama da guerra vivido em Bucha

Quando este domingo saiu do autocarro que a tirou do inferno de Bucha, Natalia Bezrukova não parava de olhar o céu. Não era um sinal de fé. A antiga professora passou os últimos dias a ver onde iria cair com estrondo a próxima peça de artilharia com que os russos atacaram ferozmente a cidade vizinha de Irpin. "Permaneci em Bucha desde o primeiro dia da guerra, mas pouco depois eles cortaram a água. Não tivemos água durante 11 dias. E também não tivemos gás nem eletricidade", conta Natalia, com uma raiva só contida pela emoção de estar um pouco mais longe das bombas.