Tiros dispersam emboscada de grupo a agentes da PSP na Amadora

Agentes da PSP da Amadora tiveram ontem de efetuar vários disparos de caçadeira para o ar, com munições não letais, para dispersar um grupo que lhes fez uma emboscada durante uma operação de fiscalização.

Um homem foi detido por apedrejar viaturas policiais.

O ataque ocorreu pelas 06h00, no Bairro da Estrada Militar, na Damaia. Um homem começou por apedrejar os agentes e os carros-patrulha, pondo-se em fuga. De imediato se juntaram mais pessoas, que ameaçaram os polícias.Só com os disparos foi possível dispersar a multidão. O autor do apedrejamento acabou detido.