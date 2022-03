"Restos de uma vida que foi interrompida subitamente": Enviado especial da CMTV mostra apartamento bombardeado em Kiev

Alfredo Leite, diretor-adjunto do CM, esteve no interior de um apartamento que foi alvo de ataque e provocou dois mortos.

Na madrugada desta segunda-feira, as tropas russas atacaram uma zona residencial a 12 quilómetros da capital ucraniana que causou duas mortes e três feridos graves e cerca de vinte pessoas assistidas no local. Alfredo Leite, enviado especial da CMTV à Ucrânia, esteve presente no interior de uma habitação bombardeada, de uma família com crianças, e referiu que "restos de uma vida foram interrompidos subitamente".