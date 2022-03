Bebés assistidos após troca de soro por hipoclorito de sódio em Coruche

Dois bebés gémeos de 18 meses foram assistidos na sexta-feira no Hospital Distrital de Santarém, devido a uma troca de soro fisiológico por hipoclorito de sódio, composto utilizado no fabrico de lixívia.

O pai das crianças tentava desobstruir-lhes as vias respiratórias, mas assim que aplicou o líquido os bebés reagiram com choro e vómitos, tendo de imediato ligado para o 112. "Fomos acionados por volta das 22 horas de sexta-feira, devido à intoxicação de dois bebés por troca de produtos", confirmou ao CM Luís Fonseca, comandante dos Bombeiros Municipais de Coruche.

Os bebés foram assistidos nas Urgências do Hospital de Santarém e acabaram por recuperar, tendo tido alta cerca de três horas depois da admissão da substância errada.A rapidez do socorro terá sido decisiva para a recuperação dos dois gémeos. A troca de produtos terá acontecido numa farmácia do concelho de Coruche, onde o pai das crianças se deslocou para comprar soro fisiológico, tendo-lhe sido vendido hipoclorito de sódio, segundo noticiou o jornal ‘Notícias do Sorraia’. A GNR está a investigar a ocorrência.