Cerca de 60 refugiados vão ser acolhidos na pousada da juventude de Sintra

Autarquia vai oferecer acesso a toda a atividade cultural e conhecimento do património histórico do concelho.

Cerca de 60 refugiados ucranianos vão ser acolhidos nos próximos dias na Pousada da Juventude de Sintra, no distrito de Lisboa, uma solução que será transitória até encontrarem um alojamento definitivo, divulgou esta segunda-feira a câmara municipal.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Sintra adianta que vai disponibilizar também o "acesso gratuito a toda a atividade cultural e conhecimento do património histórico do concelho".

"O equipamento municipal irá garantir um quotidiano de normalidade, possibilitando uma transição para um alojamento definitivo e uma integração na comunidade local", sublinha o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta (PS), citado na nota.

Recentemente, o município de Sintra ativou o Plano Municipal para o Acolhimento e a Integração de Refugiados.

"A Europa irá atravessar uma crise de refugiados sem precedentes e Sintra, Património Mundial da Humanidade, assume o seu dever e tradição histórica de receber e acolher no coração do centro histórico as mulheres, as crianças e os homens que fogem deste conflito", justifica Basílio Horta.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, alegando que estava a responder a um pedido de ajuda das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, cuja independência foi reconhecida por Putin.

As razões para a invasão divulgadas por Putin incluem o objetivo de "desmilitarizar e desnazificar" a Ucrânia, mas sem ocupação do país vizinho.

A guerra na Ucrânia, que entrou hoje no 19.º dia, provocou milhares de mortos e feridos, mas o número preciso está ainda por determinar.

As informações sobre baixas militares e civis indicadas por cada uma das partes carecem de verificação independente.

A ONU contabilizou cerca de 600 civis mortos e mais de mil feridos até ao fim de semana, mas alertou que o número deverá ser substancialmente superior.

Mais de 2,8 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos desde o início da guerra, naquela que já é considerada a prior crise do género na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-45).

Além dos que fugiram da Ucrânia, a ONU disse que há dois milhões de deslocados internos.