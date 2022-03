Incidente com matérias perigosas em empresa têxtil leva 12 pessoas ao hospital

Mistura de ácido acético com hipoclorito provocou reação.

Doze pessoas tiveram de receber tratamento hospitalar depois de terem ficado feridas, num incidente com matérias perigosas, na empresa Perfil Cromático, em Mogege, Famalicão.O alerta foi dado às 19h53.Ao que oapurou, terá sido feita uma mistura entre ácido acético e hipoclorito o que provocou uma reacção alérgica nas vítimas, que se queixavam de dificuldade respiratória. Foram observadas no local pelos Bombeiros Famalicenses e pelo INEM e encaminhadas, com ferimentos considerados ligeiros, para o Hospital de Famalicão.