Homem morre ao ser colhido por comboio em Espinho

Circulação ferroviária esteve interrompida nos dois sentidos.

Um homem, com cerca de 50 anos, foi colhido, mortalmente, esta noite, na linha do norte, na zona de Espinho.A circulação ferroviária foi restabelecida, cerca das 22h15, nos dois sentidos.O corpo da vítima foi levado para o instituto de medicina legal do Porto.O alerta foi dado, cerca das 21h15, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um atropelamento ferroviário, na estação de Espinho.A PSP de Espinho está no local.