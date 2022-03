Israel sofre ataque informático generalizado contra 'sites' do Governo

Imprensa israelita descreve este ataque como um dos mais graves da história do país.

Israel sofreu na segunda-feira um ataque informático generalizado contra 'sites' na Internet do Governo, informou o Ministério das Comunicações, no que a imprensa israelita descreveu como um dos mais graves da história do país.

"O ministro das Comunicações, Yoaz Hendel, está a realizar uma avaliação da situação com a equipa de emergência do Ministério sobre o ataque cibernético generalizado a 'sites' governamentais na Internet", lê-se num comunicado oficial.

De acordo com a tutela, as empresas de comunicações estão a trabalhar para recuperar os serviços, que estão a regressar gradualmente.

"O Ministério vai continuar a avaliar a situação até que as operações regulares sejam totalmente restauradas", é acrescentado.

Por outro lado, a Autoridade Cibernética Nacional e o Sistema Cibernético Nacional indicaram em comunicado que "nas últimas horas foi identificado um ataque de negação de serviço a um servidor [...], para o qual foi negado temporariamente o acesso a vários 'sites', incluindo sites governamentais".

Segundo fontes citadas pelo jornal israelita Haaretz, o ataque é um dos mais graves da história de Israel e afetou os 'sites' oficiais dos Ministérios do Interior, Saúde, Justiça e Previdência Social, bem como o do gabinete do primeiro-ministro.

Até ao momento, nenhuma informação oficial foi divulgada sobre a magnitude ou consequências do incidente ou sobre os responsáveis.