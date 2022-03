Família morre na viagem para casa no IC2 em Rio Maior

Vera Casaleiro e o namorado tinham ido buscar a filha ao Aeroporto de Lisboa.

A família que morreu no domingo numa colisão no IC2, em Rio Maior, estava de regresso a casa, em Várzeas, Leiria, após ter ido ao Aeroporto de Lisboa. Vera Casaleiro, de 58 anos, tinha ido com o namorado, Jorge Valente, de 59 anos, buscar a filha Joana, de 29 anos, que vinha de Inglaterra.