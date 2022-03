Ex-treinador condenado a nove anos de prisão por pornografia e abuso sexual de criança, em Beja

Também foi condenado a uma pena acessória de proibição de exercício de funções.

O Tribunal de Beja condenou esta terça-feira a nove anos de prisão efetiva um ex-treinador de futebol de camadas jovens por seis crimes de pornografia de menores, dois deles agravados, e um de abuso sexual de criança.

João Silva, de 51 anos, que está em prisão preventiva, também foi condenado a uma pena acessória de proibição de exercício de funções que envolvam contacto regular com menores, por um período de 15 anos.





A súmula do acórdão do coletivo de juízes que julgou o caso foi lida hoje no Tribunal Judicial de Beja, pouco mais de 10 meses depois da detenção e 28 dias após o início do julgamento à porta fechada de João Silva, natural de Lisboa.