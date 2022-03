Homem agride mulher com picareta e rapa-lhe o cabelo em Cascais

Uma picareta, paus, cabos de vassoura, ferros, um machado, murros e pontapés. Tudo serviu para, nos últimos dois anos, em Carcavelos, um homem de 34 anos espancar e humilhar a companheira, de 22. Em fevereiro, o homem chegou mesmo a rapar o cabelo à vítima, partindo-lhe ainda as pernas e as mãos. A mulher foi encontrada na rua e levada para o hospital de Cascais, que chamou a PSP. A Polícia investigou e deteve agora o agressor. O casal tem em comum uma filha de cinco meses, que foi institucionalizada logo quando nasceu.Leia a notícia completa no Correio da Manhã