Negligência causa incêndio e pânico em Lisboa

A tentativa de, com uma rebarbadora, retirar cobre do compressor de um frigorífico, num armazém de materiais velhos como eletrodomésticos, móveis e pneus, levou esta terça-feira ao início de um grande incêndio, que alarmou Lisboa e levou à retirada de mais de 40 pessoas de suas casas, em Telheiras. O funcionário que realizava o trabalho foi assistido por inalação de fumo e por estar abalado psicologicamente. Foi levado pela PSP para a esquadra de Benfica, identificado por conduta negligente e entregue à PJ, que investiga.Leia a notícia completa no Correio da Manhã