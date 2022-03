João Félix 'cala' Old Trafford

Atlético de Madrid garantiu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de vencer por 1-0 o Manchester United.

O Atl. Madrid garantiu esta terça-feira a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, com um triunfo por 1-0 em Old Trafford, frente ao Manchester United, depois do empate (1-1) na 1ª mão.









Num jogo com quatro portugueses a titular (Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot no United, e João Félix no Atl. Madrid), foram os anfitriões que registaram ascendente nos minutos iniciais.

Uma ‘bomba’ de Bruno Fernandes obrigou Oblak a defesa apertada. O médio português ainda ficou a pedir uma grande penalidade após um corte de Reinildo.





Havia mais United, mas os colchoneros revelavam-se mais perigosos. João Félix ainda marcou um golo que foi anulado pelo VAR devido a um fora de jogo de Llorente, que fez a assistência. O aviso estava dado e não faltou muito para que os espanhóis se colocassem em vantagem com um golo de Lodi (41’), após assistência de Griezmann. Félix iniciou a jogada.





Na etapa complementar, Sancho, Varane e Dalot estiveram perto do golo, mas revelaram falta de pontaria. Os red devils acabam castigados pela ineficácia demonstrada.