Nove mortos em acidente com equipa de golfe da Universidade do Novo México

Colisão aconteceu por volta das 20h17 a noroeste de Midland-Odessa, no Texas.

Seis membros da equipa de golfe da Universidade do Novo México, o treinador da equipa, e outros dois passageiros, morreram numa colisão entre a carrinha dos jogadores de golfe e uma pick up, na passada terça-feira à noite, no Texas.

De acordo com o Sargento Steven Blanco, do Departamento de Segurança Pública do Texas, a colisão aconteceu por volta das 20h17, numa estrada com duas faixas a cerca de nove milhas da cidade de Andrews, a noroeste de Midland-Odessa, no Texas.

"Por razões desconhecidas, a carrinha pick up dirigiu-se para a faixa norte e atingiu a carrinha de passageiros virando-a de cabeça para baixo. Ambos os veículos pegaram fogo e arderam", afirmou a agência estatal, numa declaração nesta quarta-feira.