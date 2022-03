Sismo causa três mortos e mais de 170 feridos no Japão

Abalo desencadeou um alerta de tsunami, cancelado cinco horas depois.

Pelo menos três pessoas morreram e mais de 170 ficaram feridas, na sequência do sismo de magnitude 7,3 ocorrido ao largo de Fukushima, no nordeste do Japão, na quarta-feira, anunciaram esta quinta-feira as autoridades japonesas.

O hipocentro do sismo, registado na quarta-feira, às 23h36 (14h36 em Lisboa), situou-se a 57 quilómetros de profundidade, indicou a Agência Meteorológica do Japão.

O abalo desencadeou um alerta de tsunami, cancelado cinco horas depois, tendo sido registadas esta madrugada ondas de 20 a 30 centímetros de altura, nas cidades costeiras de Ishinomaki, Sendai e Soma.