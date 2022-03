"Muitas explosões nos arredores": Enviado da CMTV em Kiev relata tensão na cidade que acordou com nova ofensiva russa

"Esta noite o combate nos arredores foi menos intenso que na noite anterior", destacou Alfredo Leite.

O diretor-adjunto do Correio da Manhã, Alfredo Leite, enviado especial em Kiev, relatou esta quinta-feira de manhã que os fragmentos de um míssil russo, intercetado pelas forças ucranianas, caíram num prédio e provocaram um morto, três feridos e trinta desalojados. O ataque aconteceu de madrugada, às 5h02.De acordo com Alfredo Leite, a interceção ucraniana sugere que "a capacidade de defesa dos ucranianos tem funcionado". "Se os misseis nao tivessem sido intercetado, o número de vitimas tinha sido muito mais elevado", realçou."Esta noite o combate nos arredores foi menos intenso que na noite anterior", salientou Alfredo Leite, embora não saiba "se foi uma consequencia do recolher obrigatório de 35 horas".O recolhimento obrigatório terminou às 7h desta quinta feira.