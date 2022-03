Homem abusa sexualmente de menor na noite em Albufeira

A saída à noite juntou vários amigos e envolveu consumos excessivos de álcool e drogas. Depois da diversão, a jovem menor, de 17 anos, foi levada para uma casa por um dos elementos do grupo e abusada sexualmente sem que pudesse reagir, uma vez que estava num estado de incapacidade que a “impedia de decidir voluntariamente”. O agressor, de 37 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por fortes indícios da prática do crime de abuso sexual.Leia a notícia completa no Correio da Manhã