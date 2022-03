Slimani arrasa Paulinho

Avançado argelino mantém a veia goleadora que o distinguiu na sua primeira passagem pelo Sporting.

Os quatro golos marcados nos últimos três jogos do campeonato fazem de Islam Slimani o jogador do momento no Sporting. O avançado argelino mantém a veia goleadora que o distinguiu na sua primeira passagem pelo clube e arrasa os registos de Paulinho, o outro ponta de lança da equipa, com quem as comparações se tornam inevitáveis.