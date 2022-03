Enfermeiros protestam à frente da residência oficial do primeiro-ministro

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses deixou a António Costa uma moção com as medidas exigidas.

Cerca de 50 enfermeiros estiveram esta quarta-feira frente à residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, para exigir que o Governo "cumpra as promessas" quanto à contabilização dos pontos para progressão de carreira e abertura de concursos.



O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses deixou a António Costa uma moção com as medidas exigidas e prometeu voltar a 7 de abril caso estas não sejam satisfeitas. Lançou ainda campanha de recolha de postais sobre a contabilização dos pontos.