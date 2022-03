Autores de crimes de guerra devem responder na justiça internacional

"Aqueles que cometem crimes de guerra, inclusive pela utilização indiscriminada de armas contra civis, deverão prestar contas", segundo alguns ministros.

Os autores de crimes de guerra na Ucrânia, onde o exército russo é acusado de bombardear civis, deverão "prestar contas" perante a justiça internacional, defenderam esta quinta-feira os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, numa declaração conjunta.

Os chefes da diplomacia do grupo dos países mais industrializados do mundo, presidido este ano pela Alemanha, "saudaram o trabalho de investigação e de recolha de provas em curso, incluindo pelo procurador-geral do Tribunal Penal Internacional", na Ucrânia.





