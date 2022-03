"Os mísseis russos não estão a deflagrar nos alvos": O ponto da situação em Kiev feito pelo enviado especial da CMTV

Meios de socorro continuam a funcionar "na perfeição" na capital ucraniana, destaca o jornalista Alfredo Leite.

A capital ucraniana continua a ser bombardeada pelas forças russas, sendo que na manhã desta quarta-feira os mísseis atingiram a zona Este de Kiev, ao contrário do que tem sido habitual nos últimos três dias, em que os bombardeamentos têm afetado mais a zona Oeste.

"O grau de destruição é muito grande num edifício de vinte e um andares onde estive e num pequeno hospital nas imediações deste edifício", sublinha o enviado especial da





a Kiev, Alfredo Leite. No entanto, "os mísseis russos não estão a deflagrar nos alvos, estão a ser intercetados pela defesa anti-aérea ucraniana e, portanto, são parte dos mísseis que caem e impactam nos alvos", sublinhou o jornalista.

Os meios de socorro continuam a funcionar "na perfeição" na capital ucraniana. "Nesse aspeto, a cidade de Kiev ainda está a funcionar. As pessoas não saem [dos edifícios destruídos] com apoio de bombeiros e paramédicos, mas habitualmente saem com o apoio da família. Não estão entregues à própria sorte", destaca Alfredo Leite.