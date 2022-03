Furto de cobre na origem de explosão em prédio na Amadora

As autoridades estão convencidas que o furto de uma válvula de cobre de um contador de gás natural esteve na origem da fuga que, quarta-feira, causou uma explosão que feriu 16 pessoas (seis delas bombeiros, um deles com gravidade), sabe o. O rebentamento destruiu quase por completo um prédio de nove andares, na Amadora, e causou danos graves em outros quatro edifícios, com 39 desalojados, e em quatro dezenas de viaturas estacionadas na rua e atingidas pelos destroços projetados.Fique a saber mais no Correio da Manhã