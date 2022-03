Investigadores fazem descobertas impressionantes na Catedral de Notre Dame em Paris

Foi também encontrado um sarcófago, num estado "muito bem conservado", com vestígios de tecido, cabelo e uma almofada com folhas no topo da cabeça, num ritual associado ao enterro de líderes religiosos, explicou o arqueólogo Christophe Besnier em declarações ao jornal The Sun.

As descobertas revelaram que o corpo ainda estará em muito bom estado de conservação. Para analisar o interior do sarcófago, os investigadores recorreram a uma mini câmara endoscópica.

Os arqueólogos têm apenas até ao dia 25 de março para concluir as investigações, uma vez que a partir desta data irão começar as obras de reconstrução da Catedral.