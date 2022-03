Projetos portugueses recebem 15 milhões de euros através do Conselho Europeu de Investigação

Bolsas destinam-se a investigadores em início de carreira.

Oito projetos de investigação de cientistas a trabalhar em Portugal vão receber bolsas do Conselho Europeu de Investigação no valor total de 15 milhões de euros, informou esta quinta-feira o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

Dos oitos projetos, cinco conseguiram captar 9,7 milhões de euros que serão atribuídos a investigadores individuais na fase de consolidação da sua investigação, através do 'ERC (European Research Council) Consolidator Grants'.

O Conselho Europeu de Investigação é um organismo da União Europeia que financia a investigação científica, nomeadamente através de bolsas.

Seth Holmes, Ana Cristina Santos, André Tavares e João Cascalheira estão a desenvolver projetos na área das ciências sociais e humanidades e Frederico Fiuza está a trabalhar na área das ciências exatas e engenharia.

Foram também aprovados outros três projetos de Inês Fragata Almeida, Alex Armand e Waldan Kwong que vão receber, no total, 4,95 milhões de euros através do 'ERC Starting Grands'.

Essas bolsas destinam-se a apoiar investigadores em início de carreira para que possam constituir as equipas de investigação e desenvolver projetos em todas as áreas do conhecimento.

Em comunicado, o MCTES recorda que em janeiro já tinham sido aprovados no mesmo concurso outros cinco projetos portugueses que captaram 8,3 milhões de euros, totalizando 13 milhões de financiamento.

"Os resultados agora conhecidos demonstram o reforço da participação portuguesa no ERC e no Horizonte Europa, tendo Portugal captado, até agora, no que diz respeito às bolsas atribuídas pelo ERC, cerca de 24 milhões de euros", sublinha o ministério em comunicado.

Em fevereiro, quatro cientistas portugueses receberam também bolsas do Conselho Europeu de Investigação, no âmbito das 'Proof of Concept Grants', no valor total de 600 mil euros que já tinham recebido outras bolsas do conselho.