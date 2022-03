Álvaro Sobrinho compra seis casas de luxo num único dia em Cascais

Álvaro Sobrinho, ex-presidente do BES Angola (BESA), comprou seis apartamentos de luxo num único dia no Estoril-Sol Residence, um dos imóveis mais caros do País, em Cascais. Os negócios foram feitos em 3 de março de 2010: na compra dessas seis luxuosas casas, o banqueiro luso-angolano investiu mais de 5,28 milhões. Esta quinta-feira, Sobrinho foi ouvido pelo juiz Carlos Alexandre no inquérito ao BESA, no qual o Ministério Público (MP) já terá provas de que Sobrinho terá feito uma apropriação indevida de 399 milhões de euros do BESA. A pedido do MP, o juiz de instrução criminal aplicou a Sobrinho uma caução de seis milhões de euros.Leia a notícia completa no Correio da Manhã