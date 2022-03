Morte de duas idosas vale 7 anos de prisão a dona de lar ilegal em Torres Novas

O Tribunal de Santarém considerou esta quinta-feira “intolerável” e “inaceitável” o comportamento da dona do lar ilegal de Riachos, Torres Novas, onde duas idosas foram encontradas mortas com sinais de subnutrição, em março do ano passado. Ana Paula Alves, de 41 anos, foi condenada a sete anos de prisão, por dois crimes de maus tratos agravados pelo resultado morte e um crime de profanação de cadáver.Leia a notícia completa no Correio da Manhã