Leva 21 anos de prisão por morte “selvática” do antigo patrão

Empresário têxtil foi esfaqueado oito vezes no peito e no tórax enquanto dormia.

Foi com gritos de "cobra", "assassina" e "sem vergonha" que Cristina Azevedo deixou esta quinta-feira o Tribunal de Guimarães, depois de ter sido condenada a 21 anos e dez meses de prisão pela morte "selvática" do antigo patrão, Joaquim Costa, em julho de 2020, em Oliveira S. Mateus, Vila Nova de Famalicão. A arguida regressou à cadeia de Santa Cruz do Bispo sem esboçar qualquer emoção.Leia a notícia completa no Correio da Manhã