Português faz oferta para comprar o Chelsea

A Aethel Partners, fundo de capital privado, apresentou há dois dias uma proposta formal às autoridade britânicas para a aquisição do clube de futebol Chelsea, propriedade do russo Roman Abramovich, confirmou esta quinta-feira aofonte da empresa britânica detentora dos direitos de exploração das minas de Moncorvo.O fundo tem como acionistas o português Ricardo Santos Silva, ex-sócio de Miguel Relvas na compra do Banco Efisa, e a norte-americana Aba Schubert.

Segundo a comunicação social britânica, a proposta apresentada pelo clube campeão europeu ascende a dois mil milhões de libras (cerca de 2,37 mil milhões de euros), dos quais 50 milhões (cerca de 59 milhões de euros) estão disponíveis imediatamente, para fazer face às dificuldades decorrentes do congelamento dos bens do proprietário, em consequência da invasão militar russa à Ucrânia.Na corrida à compra do clube londrino estão também os donos dos Chicago Cubs, da liga americana de basebol, um consórcio que inclui multimilionários suíços e um dos donos da equipa de basebol Los Angeles Dodgers.