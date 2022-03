Pais e docentes contra provas de aferição para 450 mil alunos

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros a realização de provas de aferição nos 2º, 5º, 8º e 9º anos, tendo também decidido fazer exames do Secundário apenas para acesso ao Ensino Superior. Se a decisão relativa ao Secundário já era esperada e foi recebida com agrado, já a realização de provas de aferição para cerca de 450 mil alunos mereceu duras críticas, depois de terem sido suspensas nos dois últimos anos.Leia a notícia completa no Correio da Manhã