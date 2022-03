Benfica vai defrontar o Liverpool nos 'quartos' da Liga dos Campeões. Veja os resultados do sorteio

O Benfica vai receber o Liverpool na primeira mão dos 'quartos' de final da Liga dos Campeões.Chelsea-Real MadridManchester City-Atlético MadridVillareal-BayernBenfica-Liverpool

Pela quinta vez no 'top 8' da principal prova europeia de clubes na 'era' Champions (desde 1992/93), o clube da Luz só podia 'escolher' entre ingleses (Manchester City, Liverpool e Chelsea), espanhóis (Real Madrid, Atlético de Madrid e Villarreal) e os alemães do Bayern Munique.Os 'encarnados', bicampeões europeus em 1960/61 e 1961/62, nunca ultrapassaram os quartos de final da 'Champions', fase em que 'tombaram' em 1994/95 (AC Milan), 2005/06 (FC Barcelona), 2011/12 (Chelsea) e 2015/16 (Bayern Munique).Para chegar a esta fase, o Benfica foi segundo classificado do Grupo E, atrás do Bayern Munique e à frente do FC Barcelona, que somava 17 presenças seguidas nos 'oitavos', e do Dinamo Kiev, para, nos 'oitavos', eliminar o Ajax (2-2 em casa e 1-0 fora).