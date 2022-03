Homem veste-se de mulher para fugir com o filho da Ucrânia. Acabou detido na fronteira

Chegou ao posto de fronteira de Porubne-Siret (Ucrânia-Roménia) vestido com roupa feminina, com peruca e a cara maquilhada. O homem, de 30 anos e residente em Kiev, levava o filho no carrinho de bebé e apresentou o passaporte da mulher, mas o inspetor do controlo fronteiriço apercebeu-se do disfarce e o cidadão ucraniano foi detido e obrigado a ficar no país. Casos de desespero como este têm sido divulgados pelo Serviço de Guarda de Fronteiras da Ucrânia para desencorajar tentativas de fuga ilegal – já que os homens entre 18 e 60 anos não podem sair.Leia a notícia completa no Correio da Manhã