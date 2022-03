Imagem de Nossa Senhora de Fátima leva esperança à Ucrânia

Virgem Peregrina, enviada pelo santuário mariano de Fátima para Lviv, foi acolhida com emoção e lágrimas pelos fiéis.

Foi recorrendo ao episódio bíblico de ‘David e Golias’ que o bispo de Lviv falou aos fiéis. Já com a imagem de Nossa Senhora em frente, vinda de Fátima, pediu pela paz e falou de esperança. Rezou-se também em português, num momento carregado de simbolismo. Foi de joelhos e em lágrimas que muitos receberam a oferenda do santuário mariano, que decidiu que a réplica da Virgem Peregrina nº 13 ficará na cidade ucraniana, para onde muitos continuam a fugir, enquanto a guerra desfaz cidades atrás de cidades e ceifa vidas civis, num cenário que há mais de 20 dias se repete."Foi a primeira vez que a língua não foi obstáculo. Entendemo-nos na fé e a mensagem é de esperança", diz Nuno André, missionário a ajudar atualmente refugiados na Polónia, mas que esta quinta-feira fez questão de estar presente nas cerimónias, marcadas, também, por uma pequena procissão no largo da igreja, onde a fé relegava para segundo plano as centenas de sacos de areia preparados para as barricadas no templo."A importância da chegada desta imagem também está relacionada com os segredos de Fátima. Onde se falava da necessidade de conversão da Rússia, o que nunca aconteceu", lembra Nuno André, que se reconhece na emoção partilhada por centenas na Basílica da Natividade da Santíssima Virgem.Uma cerimónia marcada ainda pela presença de dezenas e dezenas de crianças. Ao lado das mães e longe dos pais, que são obrigados a combater, estes pequenos heróis desta guerra pediram também para recuperarem as suas vidas. Que não sabem bem porque lhes foram roubadas, mas cujas ausências estão presentes nos olhares tristes e vazios de quem só devia ser criança. E que tinha tudo para ser feliz, num país que amava e que considerava seu.