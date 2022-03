Português Alexandre Fonseca nomeado CEO internacional do grupo Altice

Empresário mantém posto de chairman e Ana Figueiredo passa a ser a nova CEO da Altice Portugal.

O empresário português Alexandre Fonseca foi nomeado CEO internacional do grupo Altice, esta sexta-feira. Alexandre Fonseca, com a nova nomeação, mantém-se também chairman (Presidente do Conselho de Administração) da Altice Portugal.

A Altice Portugal passar a ter uma nova CEO, Ana Figueiredo, mantendo a atual Comissão Executiva, "reconhecido quadro superior da Altice e que, até ao momento, exercia as funções de CEO na Altice Dominicana (operações da Altice na Republica Dominicana)", informa a Altice em comunicado.

"Aceitei o repto que os nossos dois fundadores, Patrick Drahi e Armando Pereira me lançaram de assumir as funções de Co-CEO e responsavel pelas operaçoes do Grupo, nomeadamente, na Altice Europe, mantendo-me fisicamente sedeado em Portugal. Este é um novo e enorme desafio, com acrescidas responsabilidades no Grupo, que me motiva e orgulha, enquanto profissional e também enquanto Português. Irei liderar as Operações da Altice, nunca esquecendo o caminho percorrido, as minhas origens e a vontade de fazer sempre mais e melhor", escreve Alexandre Fonseca na missiva onde dá conta das novas funções a nível internacional na Altice.

André Figueiredo, diretor de confiança de Alexandre Fonseca, vai acompanhar o novo CEO da Altice internacional no novo desafio.

O anúncio da nova estrutura de gestão foi feito pela empresa, em conferência de imprensa.