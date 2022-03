Designer checo cria almofadas com o rosto de Zelensky para recolher fundos para a Ucrânia. Veja as imagens

Ideia já rendeu mais de de 17 mil euros destinados a apoiar o povo ucraniano.

Com o objetivo de angariar dinheiro para apoiar a Ucrânia, o designer checo Tomas Brinek começou a produzir almofadas com o rosto do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A ideia já rendeu mais de de 17 mil euros.