Refugiada ucraniana internada no Hospital de S. João no Porto está a evoluir de forma favorável

Mulher está internada desde dezembro de 2021 após um atropelamento que a deixou com múltiplas lesões.

A ucraniana que foi internada, no Hospital de S. João, no passado dia 11 de março, com estado clinico complexo, está a apresentar um quadro clinico favorável. Viktória, de 37 anos, foi transferida para o S. João, de um hospital de Lviv, na Ucrânia, onde estava internada, desde dezembro de 2021, após um atropelamento que a deixou com múltiplas lesões.Segundo nota do Hospital de S. João, na última semana, a mulher - internada no serviço de medicina intensiva e seguida por uma equipa multidisciplinar, com médicos especialistas em Medicina Intensiva, Ortopedia, Urologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular e Cirurgia Geral - foi sujeita a várias cirurgias corretoras das lesões induzidas pelo trauma grave, com intervenções cirúrgicas das várias especialidades.Ainda segundo a unidade hospital "atualmente encontra-se estável, com boa evolução clínica, podendo ser assim transferida do Serviço de Medicina Intensiva para o Serviço de Cirurgia Geral, onde os cuidados clínicos multidisciplinares serão continuados".A mulher deverá ainda necessitar de uma nova intervenção cirúrgica de ortopedia, que deve ocorrer dentro de duas semanas, de acordo com a evolução das cirurgias realizadas. O hospital tem ainda fornecido apoio psicológico à doente e à família, "criando um ambiente de enorme tranquilidade, que permita uma adequada recuperação física e psicológica".O Hospital de São João continua disponível, no contexto da política nacional e da cooperação internacional, para receber e tratar cidadãos ucranianos, num espírito de solidariedade Tem disponíveis cerca de 140 camas para receber doentes ucranianos.