Putin recorre à Bíblia para elogiar sacrifício dos soldados russos na Ucrânia

"Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos", disse Putin, quando justificava a invasão para proteger os russos no leste da Ucrânia.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, recorreu hoje à Bíblia para elogiar o sacrifício dos soldados russos na Ucrânia, ao participar numa manifestação patriótica em Moscovo que assinalou o oitavo aniversário da anexação da Crimeia.

Numa rara aparição pública e num discurso perante dezenas de milhares de pessoas que enchiam o estádio Luzhniki de Moscovo e agitavam bandeiras da Rússia, Putin destacou a ação dos soldados russos na Ucrânia.





"As palavras da Bíblia Sagrada vêm-me à cabeça: não há maior amor do que dar a vida pelos amigos", disse Putin, citado pela agência russa TASS, ao justificar a invasão para proteger a população russófona no leste da Ucrânia.