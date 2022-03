Portugal Fashion acolhe modelos ucranianas e apresenta protesto à guerra

Pé de Chumbo vai apresentar uma coleção com 't-shirts' de protesto à guerra, e as receitas reverterão totalmente para a Cruz Vermelha.

O Portugal Fashion, que decorre até sábado na Alfândega do Porto, acolheu oito manequins ucranianas e a Pé de Chumbo vai apresentar uma coleção com 't-shirts' de protesto à guerra, cujas receitas reverterão integralmente para a Cruz Vermelha.

"É muito difícil preparar uma semana de moda e conseguir ter aqui um ambiente de celebração quando, na verdade, temos consciência de que o contexto internacional não é de celebração", confessou à Lusa a diretora do Portugal Fashion, Mónica Neto.

A 50.ª edição deste certame tem "oito manequins de origem ucraniana", uma presença que "acaba por aligeirar uma preocupação, que obviamente é inegável", disse.

Evelina Skulska, conhecida apenas por Eva, é uma delas.

A modelo de 19 anos, natural de Lviv, contou à Lusa que saiu da Ucrânia para a Eslováquia "cerca de dois dias depois de a guerra ter começado".

Nessa altura, estava em Kiev. Voltou para casa dos pais quando chegaram as primeiras notícias da invasão russa.

"Fiquei lá com eles alguns dias e depois decidi abandonar o país. Vim sozinha, porque o meu pai não pode sair e a minha mãe não quis vir sozinha", explicou.

O pai de Eva não está a combater, mas ficou a ajudar a comunidade local. A família e os amigos que ficaram para trás "estão assustados", mas "estão bem".

Evalina vai ficar em Portugal cerca de um mês. "Vim aqui para sobreviver", desabafou.

Enquanto o mundo olha para a Ucrânia, e a vida vai acontecendo com a guerra em 'plano de fundo', os eventos fazem-se na mesma, mas é difícil fugir a esta questão.

A criadora da Pé de Chumbo Alexandra Oliveira já tinha a coleção que irá apresentar hoje, às 20:30, pensada quando a guerra rebentou, mas decidiu "transformá-la, adaptá-la".

"Queria fazer um protesto contra a guerra, contra isto tudo que está a acontecer que a gente nem percebe", disse.

A solução que encontrou foi "fazer umas 't-shirts' que iam completar a coleção a falar do tema da guerra".

Para isso, chamou o artista urbano italiano Fiumani, que desenhou as peças, que estarão à venda em algumas lojas físicas que comercializam os produtos Pé de Chumbo, mas também através da rede social Instagram.

Os lucros das vendas reverterão a 100% para a Cruz Vermelha, que apoia as vítimas da guerra na Ucrânia.

Desde que, a 24 de fevereiro, a Rússia lançou uma ofensiva militar sobre aquele país, já morreram pelo menos 780 pessoas e mais de 1.200 ficaram feridas, segundo os dados mais recentes da ONU, que apontam também para a fuga de cerca de 5,2 milhões de pessoas.

Esta invasão foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

Pela 50.ª edição do Portugal Fashion, que arrancou na quarta-feira e decorre até sábado na Alfândega do Porto, vão passar pelo Portugal Fashion nomes consagrados da moda portuguesa como Miguel Vieira, Katty Xiomara, Luís Onofre, Diogo Miranda ou Alexandra Moura.

