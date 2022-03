"The Claw": O grupo das 'super-mães' que já salvou mais de 220 crianças na Ucrânia

Grupo recebeu várias fotografias e desenhos de crianças a pedirem ajuda.

227 crianças foram já salvas por um grupo de mães, as "The Claw" que, num ato de bravura e coragem, resgataram as crianças para um local seguro em plena guerra.



O grupo revelou ao jornal The Mirror que recebeu várias fotografias e desenhos de crianças a pedirem ajuda. Nesse sentido, entraram no inferno de Irpn, nos arredores de Kiev, e resgataram 35 crianças. Muitas têm receio de dormir com medo de morrer durante a noite.