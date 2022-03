Portuguesa Auriol Dongmo é medalha de ouro no lançamento do peso nos mundiais de pista coberta

Auriol Dongmo sagrou-se esta sexta-feira campeã mundial do peso em pista coberta, ao vencer o concurso em Belgrado com um lançamento a 20,43 metros, que representa também a melhor marca mundial do ano mas, acima de tudo, um novo recorde nacional absoluto.

A atleta do Sporting pulveriza por completo a marca que já detinha, ao passar dos 19,90 metros conseguidos em Pombal, em fevereiro, para os atuais 20,43. Uma melhoria incrível de mais de meio metro para a luso-camaronesa, que em Tóquio'2020 foi quarta com 19,57. Com este registo, a atleta de 31 anos passa a deter a 30.ª melhor marca da história em pista coberta, a 4.ª no presente século.

Para lá de Dongmo, ficaram ainda no pódio a norte-americana Chase Ealey, que com um lançamento a 20,21 metros na quinta tentativa chegou a assustar a portuguesa, e também a holandesa Jessica Schilder, com 19,48.Presente também no concurso, Jessica Inchude foi a 12.ª, com a melhor marca em 17,58 metros.