“Não percebemos se estávamos vivos ou mortos”: Russos em guerra com população civil perto de Kiev

Foi no triângulo de um infantário, uma escola e prédios de habitação que caiu, na manhã desta sexta-feira, um míssil russo que matou uma pessoa e feriu 19 na região de Podilsky, noroeste de Kiev. Entre os feridos há a registar três crianças. O impacto do explosivo abriu uma cratera que destruiu o sistema de abastecimento de água quente que aquece os apartamentos desta zona residencial dos arredores da capital ucraniana. O grau de destruição do ataque desta sexta-feira foi o maior dos últimos dias.