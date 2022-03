“Cabeça está virada para os êxitos”: Rúben Amorim sobre a possibilidade de revalidação do título

Treinador do Sporting não dá a meia-final da Taça de Portugal como perdida.

"No Sporting todos pensam em conquistar títulos. Sabemos que estamos em desvantagem, mas não vale a pena fazer contas. Queremos ganhar os jogos todos e ainda temos a Taça de Portugal [perdeu com o FC Porto em Alvalade por 1-2 na 1ª mão]. A cabeça está virada para os êxitos", afirmou Rúben Amorim sobre a possibilidade de os leões revalidarem o título, antes do jogo deste sábado com o V. Guimarães.