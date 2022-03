Primeiras caravanas de refugiados ucranianos vindos da Polónia chegam a Lisboa

Já chegaram à Casa dos Direito Sociais em Marvila, Lisboa, as primeiras caravanas humanitárias, num total de 25, que transportam desde quarta-feira 400 refugiados ucranianos vindos de Cracóvia, na Polónia.

As restantes viaturas vão chegando faseadamente nas próximas horas, estando já prevista a chegada de mais uma às 12h e outra às 15h.

Os veículos trazem maioritáriamente mulheres e crianças e vão ficar em Lisboa durante algum tempo, na esperança de alguma paz e tranquilidade.Por volta das 12h vai ainda chegar a Lisboa um novo voo de repatriamento com refugiados.A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, de acordo com a ONU esta sexta feira, já causou a morte de 816 civis mortos desde que começou a guerra na Ucrânia e a provedora dos Direitos Humanos da Ucrânia disse que 173.500 pessoas, no total, já foram retiradas de cidades ucranianas