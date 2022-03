Boris Johnson diz que é vital que Putin fracasse na invasão

Na perspetiva do primeiro-ministro britânico, se Vladimir Putin sair vitorioso, não vai parar apenas naquele país.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse este sábado ser vital que a invasão da Ucrânia pela Rússia fracasse e considerou que se o presidente russo, Vladimir Putin, for vitorioso, não irá parar apenas naquele país.

Johnson falava no discurso de encerramento do Congresso do Partido Conservador, na cidade inglesa de Blackpool, no qual abordou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, defendendo que a invasão das tropas russas foi motivada pelo "medo" de Putin de acabar com um país "livre e democrático" como o seu vizinho.





"A cada dia que passa da resistência heroica da Ucrânia, fica claro que Putin cometeu um erro catastrófico... Por que decidiu invadir um país totalmente inocente?", questionou.