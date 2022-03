Investigações ao desaparecimento de Maddie McCann devem terminar no final deste ano

Autoridades britânicas acreditam que a criança foi raptada.

As investigações das autoridades do Reino unido ao desaparecimento de Maddie McCann devem terminar no final deste ano, devido ao fim do financiamento da investigação iniciada quatro anos após o desaparecimento da menina.

As autoridades britânicas acreditam na tese de rapto e as investigações custaram até junho do ano passado mais de 14 milhões de euros (12 milhões de libras), segundo o jornal The Sun.





As autoridades alemãs acreditam que a criança terá sido raptada por Christian Brueckner.