Homem desfaz crânio do sogro com pedra de 15 quilos

Há 15 anos que Alberto Teixeira, 52 anos, vivia em conflito com o sogro, Virgílio Santos, de 81. A 15 de setembro do ano passado, num terreno em Serzedo, Vila Nova de Gaia, os dois voltaram a discutir, depois de Virgílio desligar a eletricidade, impedindo que o genro ligasse o motor do poço. Alberto vingou-se. Pegou em duas facas e desferiu dois golpes nas costas do sogro. Já com este no chão, golpeou-o mais sete vezes, no pescoço, tórax, abdómen e braços. Pegou num bloco de betão de 15 quilos e lançou-o contra a cabeça da vítima.