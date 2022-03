Venda de casas de luxo só dão lucro de 50 mil euros a Pinho

A venda de quatro apartamentos de luxo num prédio em Campo de Ourique, um dos bairros mais caros de Lisboa, deu a Manuel Pinho um lucro de apenas 50 mil euros. Instaladas num edifício novo construído no local do antigo prédio onde viveu Almeida Garrett, as casas deram uma receita total de mais de 4,41 milhões de euros, mas a despesa com o projeto superou os 4,36 milhões de euros. O Ministério Público (MP) considera “pouco credível” que o negócio tenha dado apenas este valor de lucro.Para saber mais, consulte o site do Correio da Manhã