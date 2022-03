Triunfo das águias com assinatura genial de Rafa

Um lance de pura inspiração individual de Rafa, aos 34’, desatou es6te domingo o nó que ameaçava comprometer as aspirações do Benfica na receção ao Estoril. Foi um momento raro, que valeu mais do que praticamente tudo o resto que a equipa fez. Ou antes, que não fez. Tudo começou num pontapé de canto a favor do Estoril, aos 34 minutos, numa altura em que os canarinhos tinham o Benfica no bolso. André Franco faz a cobrança do pontapé para trás, no que viria a ser uma assistência. Rafa agradece o passe e corre durante quase 80 metros com a bola nos pés, sem que alguém conseguisse o desarme. Já perto da pequena área do Estoril finaliza, naquele que será um dos golos mais incríveis da sua carreira.





Puxando o ‘filme’ atrás, o Benfica pegou bem no jogo, e em sete minutos criou duas boas situações de finalização, que tiveram em Dani Figueira, guarda-redes do Estoril, um opositor de relevo. Mas não deu sequência ao prometedor arranque. Com erros de posicionamento no meio-campo, a equipa encarnada ofereceu espaço ao Estoril para sair com critério rumo à baliza de Odysseas. Que haveria, nesta fase, de passar por dois calafrios: viu uma bola na barra (cabeçada de Mboula) e teve de se aplicar para deter um remate de Soria. O Estoril controlava, até que surgiu o raide de Rafa.

Os canarinhos quebraram mas voltaram a aparecer bem na segunda parte. Ameaçaram o empate, estiveram perto de marcar (Vertonghen salvou em cima da linha de golo), mas, tal como antes, acabaram por sofrer. De novo em contrapé, o Benfica fez o 2-0, por Gonçalo Ramos. Um duro golpe no bom futebol do Estoril. E uma sentença no jogo, que até final foi desinteressante. O golo do Estoril, fora de horas (90’+3), nada acrescentou.Inevitavelmente, o golo marcado por Rafa é o momento mais alto do jogo. A forma como correu com a bola durante quase 80 metros, como a protege para evitar o desarme por parte dos adversários e como, já na área do Estoril, tem o discernimento para fazer o drible final antes da finalização certeira, define-o como jogador de primeira grandeza.O que conta são as vitórias e os pontos, mas a exibição deste domingo da equipa do Benfica foi muito fraquinha. Pode até dizer-se que a formação comandada por Nélson Veríssimo andou perdida durante quase noventa minutos e só se encontrou no seguimento de alguns lances de inspiração individual. Até Rui Costa, na tribuna, desaprovou...Não foi um jogo complicado para a equipa de arbitragem nem para o VAR. Um lance de ataque do Benfica em que a bola acabou dentro da baliza do Estoril foi bem anulado, por falta de Yaremchuk sobre um adversário. Aceita-se também o cartão amarelo mostrado a Joãozinho (Estoril) numa falta sobre Rafa em que o Benfica pediu mais.Grande defesa aos 18 minutos, numa fase em que o Benfica tremia. ImportanteDificuldades para segurar Arthur Gomes. Mas notas positivas a jogar para a frente com a bola.Menos interventivo do que é habitual.Quase marcou, de cabeça. Mas a ação mais meritória foi impedir um golo do Estoril em cima da linha de baliza.Sempre o problema do espaço nas costas. Melhor com a bola no pé.Pouco interventivo, especialmente na primeira parte. Melhorou o registo após o intervalo.Oportunas antecipações. Mas apanhado em contrapé com frequência.Intermitente. Mas raras vezes desequilibrador, como dele se exige.Sempre ativo. Logo a abrir o jogo deixou a mãos do guarda-redes do Estoril em brasa. Mereceu o golo que marcou.Jogo ao lado. Substituição pecou por tardia.Não acrescentou nada à equipa.O golo que marcou justificou o bilhete de quem pagou por ele. Poderia ainda ter feito o segundo, mas o guarda-redes do Estoril brilhou.Tentou agitar, sem sucesso.Pouco tempo para se fazer ver.Quase marcou, de cabeça.Ficou mal no golo do Estoril.O Liverpool, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, apurou-se para as meias-finais da Taça de Inglaterra, após vencer fora de casa o Nottingham Forest, por 1-0. O avançado português Diogo Jota marcou o único golo do encontro."O Rafa é aquilo. Num posicionamento mais baixo, tudo pode acontecer. A sensação que tínhamos era que tudo podia acontecer. É um jogador rápido, forte no um para um e depois desviou bem na cara do guarda-redes. Felizmente para a nossa equipa, festejou", disse este domingo Nélson Veríssimo sobre a cavalgada de Rafa que resultou no 1-0. "Jogo difícil. O Estoril acabou por dividir a posse de bola connosco. Ganhámos o jogo com mérito depois de uma sequência de jogos, também frente ao Ajax, que criou fadiga aos nossos jogadores", concluiu.